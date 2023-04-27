مودريتش يحسم موقفه من العرض السعودي

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد.

موقف مودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير مؤخرًا، أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، مقابل 50 مليون يورو لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “مودريتش أوضح لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في صفوف المرينغي”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الخميس: “فلورنتينو بيريز يقدر موقف النجم الكرواتي؛ وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع ريال مدريد“.

وشارك الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، في 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، ولازال قادرًا على إحداث الفارق بقميص المرينغي.

مفاوضات النصر

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع النجم الكرواتي، للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.