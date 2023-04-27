Icon

التعاون الاسلامي: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال Icon منافسة خاصة بين غروهي وكيم Icon 4 يمنيين في قبضة الأمن لتهريبهم القات Icon المرأة السعودية أكثر تمكينًا في ظل رؤية 2030 Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon خاصية جديدة للمشتركين في تويتر بلو Icon وفيات كورونا تتراجع عالميًا 95 % هذا العام Icon حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر Icon 4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت Icon ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده مع الريال هذا الموسم

مودريتش يحسم موقفه من العرض السعودي

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مودريتش يحسم موقفه من العرض السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد.

موقف مودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير مؤخرًا، أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، مقابل 50 مليون يورو لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “مودريتش أوضح لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في صفوف المرينغي”.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الخميس: “فلورنتينو بيريز يقدر موقف النجم الكرواتي؛ وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع ريال مدريد“.

وشارك الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، في 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، ولازال قادرًا على إحداث الفارق بقميص المرينغي.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

مفاوضات النصر

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع النجم الكرواتي، للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو ومودريتش
رونالدو ولوكا
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم