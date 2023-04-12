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لقيادة الفريق لموسمين

مورينيو يُفكر في عرض النصر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
مورينيو يُفكر في عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع روما الإيطالي، بعد تلقيه عرضًا مميزًا من نادي النصر.

مورينيو يُفكر بالعرض

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل العرض النصراوي لمورينيو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

مورينيو
المدرب البرتغالي

ولفت جاليتي إلى أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا لجوزيه مورينيو لمدة عامين مقابل 60 مليون يورو، مشددًا على أنه على الرغم من أن عقد المدرب البرتغالي مع روما ينتهي في 2024، إلا أنه يُفكر بجدية في عرض العالمي.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بشكل مميز مع مورينيو، حيث إنه يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي، ويُنافس على مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @ASRomaEN

نادي النصر بالدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ويطمح لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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