موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

أكد مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت، مؤكداً أن قواته سيطرت على هذه المدينة بالمعنى القانوني، فيما أكد الجيش الأوكراني أنه ما زال مسيطرًا على باخموت شرقي أوكرانيا.

رفع العلم الروسي

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر “فيسبوك”: “العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو”.

وقال رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية إنه تم رفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت، وإن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة. وأظهرت صور متداولة رفع مؤسس “فاغنر” العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت. ولفت بريغوجين إلى أن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله، سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام. موضحًا أن العدو بقي في الأحياء الغربية للمدينة.

السيطرة على باخموت

يُظهر مقطع فيديو مُرفَق برسالته، بريغوجين ملوّحًا بالعلم الروسي مع كتابة “تُكرّم فلادلين تاتارسكي” المدوّن العسكري الروسي الذي كان من أشدّ المؤيّدين للعملية العسكرية في أوكرانيا والذي قُتِل بانفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ الأحد. وأدى هذا الاعتداء في مقهى في وسط سانت سطرسبرغ القديم إلى سقوط 25 جريحًا على ما أفادت السلطات الروسية.

وأضاف بريغوجين “قادة الوحدات التي سيطرت على البلدية ووسط المدينة برمته سيرفعون هذا العلم. ها هي شركة فاغنر العسكريّة الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، إنّها لنا”.

وضع ملتهب للغاية

وترى أوكرانيا أن معركة باخموت تهدف خصوصًا إلى احتواء القوات الروسية على كامل الجبهة الشرقية، رغم أن محللين يعتبرون أن أهمية المدينة على الصعيد الاستراتيجي محدودة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الوضع العسكري حول مدينة باخموت، التي تحاصرها القوات الروسية منذ أشهر، “ملتهب للغاية”.