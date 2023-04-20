موسكو توبخ واشنطن

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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن واشنطن مستعدة لمراعاة مبادئ حرية التعبير والصحافة، فقط إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصالحها الانتهازية.
وأضاف أنتونوف: “مرة أخرى نحن مقتنعون بأن السلطات الأمريكية مستعدة عمليًّا للامتثال للمبادئ المعلنة لحرية التعبير والصحافة، فقط إذا كان هذا لا يتعارض مع مصالحها الانتهازية”.
وطالب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، السلطات الأمريكية بإصدار تصاريح دخول على الفور لجميع أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.
واختتم أن الجانب الروسي يدعو مرة أخرى الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن خلق عوائق مصطنعة.