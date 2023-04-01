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بعد مرور 21 جولة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسير النجم الزيمبابوي نوليدج موسونا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

موسونا يتألق

وساهم موسونا في تسجيل 13 هدفًا من أصل 29 هدفًا سجلهم الطائي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

موسونا
نجم الطائي – المصدر @SPL

وأصبح موسونا قريبًا من تجاوز أرقامه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الموسم الماضي، حيث شارك في 24 مباراة بالدوري، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وصنع 8 آخرين.

ويحتل النجم الزيمبابوي المركز الثالث في قائمة أفضل صناع الأهداف بدوري روشن السعودي، خلف نجم فريق التعاون، الباراغوياني كاكو، الذي صنع 11 هدفًا، ونجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو الذي صنع 9 أهداف.

موسونا
نجم الطائي – المصدر @SPL

الطائي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز التاسع.

الطائي والخليج
لاعبو الطائي – المصدر spl
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