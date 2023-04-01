موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

يسير النجم الزيمبابوي نوليدج موسونا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

موسونا يتألق

وساهم موسونا في تسجيل 13 هدفًا من أصل 29 هدفًا سجلهم الطائي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

وأصبح موسونا قريبًا من تجاوز أرقامه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الموسم الماضي، حيث شارك في 24 مباراة بالدوري، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وصنع 8 آخرين.

ويحتل النجم الزيمبابوي المركز الثالث في قائمة أفضل صناع الأهداف بدوري روشن السعودي، خلف نجم فريق التعاون، الباراغوياني كاكو، الذي صنع 11 هدفًا، ونجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو الذي صنع 9 أهداف.

الطائي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز التاسع.