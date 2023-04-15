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الباطن حقق الفوز بهدف دون رد

موسى ماريغا يعتدي على مدرب الباطن بعد خسارة الهلال

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
موسى ماريغا يعتدي على مدرب الباطن بعد خسارة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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اعتدى اللاعب المالي موسى ماريغا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على المدرب الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الباطن، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بخسارة الهلال بهدف دون رد في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

لحظة الاعتداء

ونقلت قناة SSC مقطع فيديو للثنائي حيث ظهر ماريغا وهو يدفع مدرب الفريق السماوي ويعتدي عليه، وذلك بعد نهاية المباراة، حيث وجه حكم اللقاء فيصل البلوي بطاقة صفراء في وجه ماريغا وفي وجه مدرب الفريق السماوي بعد تصرفهما.

ماريجا - ماريغا - موسى ماريغا يعتدي على مدرب الباطن

الهلال ضد الباطن

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الهلال، في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة وسط عدم تمركز جيد من لاعبي الهلال دفاعيًّا.

وحاول أزرق الرياض العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق الباطن، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.

 

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