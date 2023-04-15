موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن !

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كشف الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان أن اللاعب المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال لن يُعاقب رغم دفعه للمدرب الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لنادي الباطن بعد نهاية مباراة الفريقين أمس في دوري روشن السعودي.
وقال سمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” : “الحكم فيصل البلوي أعطى بطاقة صفراء في وجه ماريغا وفي وجه مدرب الباطن، والأمر يستحق فقط بطاقة صفراء وليس حمراء، لن يكون هناك إيقاف أو عقوبة على لاعب الهلال لأن منحه بطاقة صفراء يكفي”.
وتابع سمير عثمان: ” الإيقاف سيحدث إذا كان الحكم دوّن في تقريره وجود لفظ خارجي من لاعب الهلال لكن إذا لم يدون أي شيء فلاعب الهلال لن يتم إيقافه”.
ونقلت قناة SSC مقطع فيديو للثنائي حيث ظهر ماريغا وهو يدفع مدرب الفريق السماوي ويعتدي عليه، وذلك بعد نهاية المباراة، حيث وجه حكم اللقاء فيصل البلوي بطاقة صفراء في وجه ماريغا وفي وجه مدرب الفريق السماوي بعد تصرفهما.
وكان مدرب الباطن، زدرافكو لوجاروشيتش علق على واقعته مع ماريغا قائلًا: “لا أعلم سبب غضب موسى ماريغا ربما شعر بالإزعاج بسبب احتفالي بالفوز، لا أعطيه اهتمامًا فهو لاعب دكة وحديثي دائمًا يكون مع اللاعبين الأساسيين”.
وأضاف: “ربما لو كنت متواجداً مع الفريق مبكرًا لكان الآن بعيدًا عن منطقة الهبوط، ولكننا سنكمل عملنا للبقاء”.