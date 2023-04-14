موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة

أكدت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن رؤية المملكة 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة، وذلك على عكس ما كان في السابق.

الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي "قيمة"#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/nNEYyjcXIV — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

وأشارت الأميرة موضي، خلال لقاء لها مع برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، إلى أن الرؤية وضعت له مكانة، حيث كان هناك القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا وجود للقطاع غير الربحي.

وأوضحت الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن القطاع لا يزال بحاجة إلى نظرة واقعية وحقيقية حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات الرؤية، فضلًا عن التمويل، مشيرة إلى أن الحوكمة كان لها دور فعال كبير خلال الفترة الماضية.

أبرزها النظرة الدونية..

الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز تلخص أبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/VpNTBUFaO4 — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

أبرز التحديات

من جانب آخر، لفتت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وهي النظرة الدونية لنفسه، مضيفة: أعتقد أن صاحب الشركة والمؤسسة يكون فخور فيها، بينما القطاع غير الربحي كل موظف فيه ينظر لنفسه نظرة دونية، ويعتقد أنه ما لازم يصرف على النواحي الإدارية، فضلًا عن وقت الإجازات بعض الأعضاء يعتبرون بمثابة طيور مهاجرة ونظل نبحث عن متطوعين لسير العمل في فترة غياب الموظفين والأعضاء، موضحة أن الوضع تحسن كثيرًا حاليًّا.

الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز: أول 4 جمعيات خيرية مُسجلة في المملكة كانت جميعات نسائية #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/nkwZyul2I6 — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

أول 4 جمعيات

في سياق متصل، كشفت الأميرة موضي أن أول 4 جمعيات خيرية مُسجلة في المملكة كانت جمعيات نسائية. وأن مسيرتها في العمل الخيري بدأت من المنزل قبل نحو نصف قرن.

مسيرة بدأت من البيت..

الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز تتحدث عن مشوارها في العمل الخيري منذ البداية وتجربتها مع جمعية النهضة#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/y94nt3L59o — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

وذكرت الأميرة موضي قائلة: بداية العمل قبل نصف قرن كانت في البيت، حيث إن البيت كان مثل المؤسسة، فهناك حالات عنف مثلًا أو بعض المشاكل لم يكن هناك جمعيات فتلجأ صاحبة المشكلة أو صاحب المشكلة إلى المنازل الكبيرة وبيت الملك خالد واحد منهم.