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أول 4 جمعيات خيرية مُسجلة في المملكة كانت نسائية

موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن رؤية المملكة 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة، وذلك على عكس ما كان في السابق.

وأشارت الأميرة موضي، خلال لقاء لها مع برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، إلى أن الرؤية وضعت له مكانة، حيث كان هناك القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا وجود للقطاع غير الربحي.

وأوضحت الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن القطاع لا يزال بحاجة إلى نظرة واقعية وحقيقية حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات الرؤية، فضلًا عن التمويل، مشيرة إلى أن الحوكمة كان لها دور فعال كبير خلال الفترة الماضية.

أبرز التحديات

من جانب آخر، لفتت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وهي النظرة الدونية لنفسه، مضيفة: أعتقد أن صاحب الشركة والمؤسسة يكون فخور فيها، بينما القطاع غير الربحي كل موظف فيه ينظر لنفسه نظرة دونية، ويعتقد أنه ما لازم يصرف على النواحي الإدارية، فضلًا عن وقت الإجازات بعض الأعضاء يعتبرون بمثابة طيور مهاجرة ونظل نبحث عن متطوعين لسير العمل في فترة غياب الموظفين والأعضاء، موضحة أن الوضع تحسن كثيرًا حاليًّا.

أول 4 جمعيات

في سياق متصل، كشفت الأميرة موضي أن أول 4 جمعيات خيرية مُسجلة في المملكة كانت جمعيات نسائية. وأن مسيرتها في العمل الخيري بدأت من المنزل قبل نحو نصف قرن.

وذكرت الأميرة موضي قائلة: بداية العمل قبل نصف قرن كانت في البيت، حيث إن البيت كان مثل المؤسسة، فهناك حالات عنف مثلًا أو بعض المشاكل لم يكن هناك جمعيات فتلجأ صاحبة المشكلة أو صاحب المشكلة إلى المنازل الكبيرة وبيت الملك خالد واحد منهم.

 

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