موظف بنك يقرر الانتقام بعد فصله بـ مذبحة وسرقة

نشرت السلطات الأمريكية فيديو يظهر شجاعة شرطي شاب، واجه رجلاً مسلحًا هاجم مصرفًا أمريكيًا وقتل 5 من الموظفين داخله.

🚨 #BREAKING: Louisville Metro Police release bodycam footage of officers, showing their lifesaving actions during yesterday's mass shooting.

The shooter is still actively firing when officers pull up. pic.twitter.com/BKfL7pB0ok

— Nick Sortor (@nicksortor) April 11, 2023