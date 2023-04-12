موظف بنك يقرر الانتقام بعد فصله بـ مذبحة وسرقة

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نشرت السلطات الأمريكية فيديو يظهر شجاعة شرطي شاب، واجه رجلاً مسلحًا هاجم مصرفًا أمريكيًا وقتل 5 من الموظفين داخله.
🚨 #BREAKING: Louisville Metro Police release bodycam footage of officers, showing their lifesaving actions during yesterday's mass shooting.
The shooter is still actively firing when officers pull up. pic.twitter.com/BKfL7pB0ok
— Nick Sortor (@nicksortor) April 11, 2023
وأردت الشرطة كونور ستورجون، البالغ من العمر 25 عامًا، قتيلاً، في أعقاب الهجوم على البنك الوطني القديم في مدينة كنتاكي الاثنين الماضي.
واتضح أن ستورجون موظف سابق بالبنك، و”كان على علم بأنه سيتم فصله من العمل”، وفقا لسي إن إن، مما دفعه لارتكاب مذبحة في مكان عمله.
وكان القاتل بث عملية الاقتحام وقتل الموظفين مباشرة على حسابه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونشرت الشرطة، أمس الثلاثاء، لقطات فيديو لكاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة، أثناء مواجهته لمنفذ الهجوم.
وفي اللقطات، يمكن سماع الضابط الذي يرتدي الكاميرا وهو يقول إنه يقترب من المصرف من الجانب الشرقي.
ويمكن رؤية الزجاج المحطم على الرصيف قبل سماع طلقات الرصاص، حيث قام ضابط الشرطة بإطلاق النار من خلف الزجاج، على منفذ الهجوم..
عاد بعدها الشرطي، الذي وصف بالشجاع من قبل مسؤولي شرطة الولاية، لتوجيه الطلقات النارية على منفذ الهجوم، حتى أرداه قتيلاً، خلال عملية معقدة راح ضحيتها 5 موظفين في البنك.