موعد أذان المغرب الخميس 22 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس 22 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:40 مساء، المدينة المنورة 6:43، الرياض 6:15، بريدة 6:27، الدمام 6:03 ، أبها 6:27.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:58، وفي حائل 6:37، وفي عرعر 6:43، وفي جازان 6:26، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:32، وفي سكاكا 6:45.