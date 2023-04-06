موعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس 15 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:38 مساء، المدينة المنورة 6:40، الرياض 6:12، بريدة 6:24، الدمام 5:59 ، أبها 6:25.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:55، وفي حائل 6:34، وفي عرعر 6:39، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:41.