موعد أذان المغرب اليوم 16 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 رمضان 1444 هـ.
وبحسب توقيت أم القرى، يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مكة المكرمة، اليوم الجمعة عند الساعة 6.38 مساء، فيما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 6.40 مساء، أما الرياض فيحين أذان المغرب عند الساعة 6.12 مساء.
وجاءت مواعيد أذان المغرب في باقي المناطق على النحو التالي: