موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 20 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:42، الرياض 6:14، بريدة 6:26، الدمام 6:02 ، أبها 6:26.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:57، وفي حائل 6:36، وفي عرعر 6:42، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:32، وفي سكاكا 6:44.