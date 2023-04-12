ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التأمينات: 5 شروط لاستحقاق دعم ساند العريش استراحة للمزارع الأحسائي واستعادة لذكريات الماضي الصين: تطويق تايوان رسالة تحذير جدية موعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان بجميع المناطق إيلون ماسك يستبدل تويتر بحرفه المفضل المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة
يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء 21 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:43، الرياض 6:14، بريدة 6:27، الدمام 6:02 ، أبها 6:26.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:58، وفي حائل 6:37، وفي عرعر 6:42، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:32، وفي سكاكا 6:45.