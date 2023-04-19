موعد أذان المغرب اليوم 28 رمضان بجميع المناطق

شقيقان يتقاتلان أمام بعضهما على جبهتين بـ السودان أردني يلقي مركبته من أعلى الجبل بسبب كيلو ليمون سيول حائل تجرف جملاً صغيراً ومواطن يبادر لإنقاذه لقطات هروب أسدين من سيرك صيني أثناء العرض وظائف بـ مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” فريق كاوست يطوِّر خلية شمسية بكفاءة تحويل طاقة تجاوزت 33% تغريم مخالف لممارسته أعمال الأوراق المالية دون ترخيص الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالاً الهند تتجاوز الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان إنجاز 65% من مشروع سفلتة 7 أحياء في نجران
يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء 28 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:42 مساء، المدينة المنورة 6:46، الرياض 6:18، بريدة 6:30، الدمام 6:06 ، أبها 6:28.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:02، وفي حائل 6:40، وفي عرعر 6:47، وفي جازان 6:27، وفي نجران 6:21، وفي الباحة 6:34، وفي سكاكا 6:49.