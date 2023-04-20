Icon

العرب والمسلمون ورؤية الهلال قديماً Icon حميدتي والبرهان مصممان على القتال حتى النهاية Icon مشاهد مروعة من صنعاء لأكبر حادث تدافع على المساعدات Icon شركة بترو رابغ تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان بجميع المناطق Icon 10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال Icon السجن 21 عامًا لروسية حاولت قتل صديقتها بـ كعكة جبن Icon أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف Icon مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة Icon تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان بجميع المناطق

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان بجميع المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 رمضان.

أذان المغرب في مختلف المناطق

ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس 29 رمضان، على النحو التالي:

مكة المكرمة 6:42 مساء، المدينة المنورة 6:46، الرياض 6:18، بريدة 6:31، الدمام 6:06 ، أبها 6:28.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:02، وفي حائل 6:41، وفي عرعر 6:48، وفي جازان 6:27، وفي نجران 6:21، وفي الباحة 6:34، وفي سكاكا 6:50.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم