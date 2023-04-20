موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس 29 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:42 مساء، المدينة المنورة 6:46، الرياض 6:18، بريدة 6:31، الدمام 6:06 ، أبها 6:28.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:02، وفي حائل 6:41، وفي عرعر 6:48، وفي جازان 6:27، وفي نجران 6:21، وفي الباحة 6:34، وفي سكاكا 6:50.