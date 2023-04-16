موعد أذان المغرب 25 رمضان بجميع المناطق

لقطات مذهلة لجريان سيول وادي دخنة بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصحة: 129 حالة كورونا جديدة وتعافي 281 لحظة إطلاق النار في مطار الخرطوم من داخل الطائرة السعودية 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في الباحة الشباب لا يخسر ضد القوة الجوية البرهان وحميدتي..من رفقاء درب إلى عدوين لدودين صالح الشهري البديل الرابح شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة
يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 25 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد 25 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:41 مساء، المدينة المنورة 6:44، الرياض 6:16، بريدة 6:29، الدمام 6:04 ، أبها 6:27.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:00، وفي حائل 6:39، وفي عرعر 6:45، وفي جازان 6:26، وفي نجران 6:20، وفي الباحة 6:33، وفي سكاكا 6:47
.