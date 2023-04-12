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أعلن ماسك أنها في 20 إبريل

موعد إزالة علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
موعد إزالة علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك
المواطن - فريق التحرير

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قال مالك شركة تويتر إيلون ماسك: سنزيل في 20 إبريل علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك.

دمج تويتر

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد كشفت أن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب “X Corp”، الأمر الذي أثار تكهنات حول الخطط المستقبلية لمديره إيلون ماسك.

اندماج مع شركة جديدة

وقال مصدر: إن “تويتر لم يعد موجودًا بشكل منفصل بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 إبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا”.

وليس من الواضح بعدُ ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى موقع “تويتر”، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

وسبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل “X” مشابهًا لتطبيق “WeChat” الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة “Tencent Holdings”.

 

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