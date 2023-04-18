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موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ذكرت مجلة أريبيان بزنس أن أول عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم من المقرر إطلاقها في إطار زيادة الإقبال على العملات الرقمية بالعالم.

موعد إطلاق العملة

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادرها والتي وصفت أحدهم بأنه أحد مؤسسيها بأن عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستطلق للجمهور الشهر المقبل.

ما الذي يجعلها حلالاً؟

وتعمل العملة الإسلامية، التي لا تزال في وضع البيع الخاص، من خلال حق بلوك تشين (Blockchain)، وهي شبكة متوافقة مع آلاف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

وحق بلوك تشين، أو الحقيقة، تلتزم بصرامة بالمبادئ والتقاليد الإسلامية في مجال التمويل، مع كون العملة الإسلامية هي عملتها المشفرة الأصلية، ولا تزال العملة تكتسب دعمًا من رؤوس الأموال الاستثمارية والمؤسسات المالية.

ووفقًا للشريك المؤسس لـ Islamic Coin، محمد الكاف الهاشمي، فإن هذا الدعم سيبني ثقة المجتمع وثقته في جاذبية العملة قبل إصدارها للجمهور.

وأشار الهاشمي إلى إنه سيتم طرح العملة في مايو المقبل، لكنه لم يحدد التاريخ. وقال: لقد بدأنا بوضع البيع الخاص بسبب أننا لا نريد أن يعتقد الناس أننا نستخدم كلمة إسلامي للتلاعب بمشاعرهم ثم ننتقل لنصبح استثمارًا في شيء لا يعرفونه.

وأضاف: لقد أجرينا بعض أبحاث السوق واكتشفنا أن عملة البيتكوين، على سبيل المثال، أصبحت العملة الأكثر شهرة ونجاحًا لأنها تتمتع بميزة المحرك الأول أي أول عملة.

وتابع: عندما تنظر إلى Ethereum، كانوا أول من بدأ العقود الذكية، لذلك امتلكوا المحرك الأول في شيء يلبي احتياجات المجتمع، ومن هنا توصلت إلى استنتاج مفاده بأنه إذا أردنا القيام بشيء ناجح وهادف في عالم blockchain وcrypto، فعلينا أن نحضر شيئًا نكون نحن أول المحركين فيه ومن ثم يجب أن نلبي احتياجات المجتمع.

مقدار التمويل

ومن المتوقع أن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أكثر من 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مدعومًا بالاهتمام المتزايد بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما يتوقع أن يصل سوق المنتجات الحلال إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.

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