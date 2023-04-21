موعد المباراة القادمة لـ Bayern Munich بعد الإقصاء الأوروبي

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي Bayern Munich للعودة إلى منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيواجه البايرن، فريق ماينز غدًا السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

ويتواجد البايرن في المركز الأول في ترتيب الدوري الألماني برصيد 59 نقطة.

وفي وقت سابق، أبدى الألماني جوشوا كيميتش، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ، حزنه بعد إقصاء فريقه البايرن من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على يد فريق مانشستر سيتي.

إقصاء Bayern Munich أمر مزعج !

وقال كيميتش بعد مباراة الإياب: “إقصاؤنا من دوري الأبطال أمر مزعج لنا لقد حاولنا إحراز هدف التقدم في مانشستر سيتي ولكن دون جدوى، كنا سنفوز لو كانت لنا الأسبقية في التهديف”.

وأضاف كيميتش: “يجب علينا الاستفادة من العمل مع المدرب توماس توخيل، ولابد من الإعداد لما هو قادم”.

وكان الشوط الأول شهد إهدار النرويجي إيرلينج هالاند ركلة جزاء لمان سيتي في الدقيقة الـ37 وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني تقدم هالاند بالهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ58 بعد خطأ قاتل من مدافع البايرن، الفرنسي أوباميكانو.

وحاول Bayern Munich بعدها العودة في المباراة حيث تحصل على ركلة جزاء سجلها اللاعب الألماني جوشوا كيميش في الدقيقة الـ83.