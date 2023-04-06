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موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65
المواطن - فريق التحرير

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يترقب ملايين المستفيدين من برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الـ65 من الدعم يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري.

موعد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

ودعا حساب المواطن المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

مستفيدو دفعة مارس

وكان برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ64، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال منها أكثر من 2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، لافتًا إلى أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

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