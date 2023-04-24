موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة مايو 2023

من المقرر أن يبدأ برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن في تغريدة لها على موقع “تويتر”، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

قبول الاعتراض

وأشارت الخدمة إلى أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المقدم بعد تاريخ “10 أبريل” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”، لكن لن تشمله دفعة شهر “مايو”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، داعيًا المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).