موعد مباراة أوراوا ضد الهلال في جولة الإياب

يترقب عشاق نادي الهلال، مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني، وذلك بعد تعادل الفريقين اليوم بهدف لكل منهما في جولة الذهاب.

القنوات الناقلة

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2-2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال وأوراوا اليوم

وفي مباراة الذهاب اليوم، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب يوم السبت المقبل حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

ويأمل أزرق الرياض في الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه وتكرار سيناريو التتويج بالبطولة في عام 2019 أمام أوراوا في اليابان.