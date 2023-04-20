موعد مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الخميس، مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

إشبيلية ضد مان يونايتد

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إسبانيا كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , ARENA SPORT 7 HD CROATIA, RMC SPORT 1, BT SPORT 1 HD.

وفي لقاء الذهاب الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، سجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.