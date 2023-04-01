موعد مباراة إلتشي ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق نادي برشلونة، مباراة إلتشي ضد برشلونة التي تنطلق مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “مانويل فاليرو” معقل نادي إلتشي.

إلتشي ضد برشلونة

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 FR , MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , LA LIGA TV BAR.

وقبل المباراة، يتواجد نادي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، أما نادي إلتشي فيتواجد في المركز الـ20 والأخير برصيد 13 نقطة.

وكان برشلونة هزم إلتشي بثلاثية دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني يوم 17 سبتمبر الماضي، حيث سجل لبرشلونة كل من البولندي روبيرت هدفين ليفاندوفسكي وممفيس ديباي هدفًا.