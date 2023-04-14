موعد مباراة الأهلي والفيصلي اكتشاف مباراة كرة قدم تعود لقبل 1200 عام ثمانينية أمريكية تنجح في السطو على بنك للمرة الثالثة طارق النوفل: لا أرغب في الترشح لرئاسة نادي الشباب آلام في الصدر تُجبر حارس يوفنتوس على البكاء المناطق الاقتصادية ترسخ المكانة الاقتصادية للسعودية في العالم Man utd يقع في نفس فخ تشيلسي بعد مباراة إشبيلية طفل صيني قطع 130 كيلومترًا ليشكو والدته لجدته موعد مباراة الباطن ضد الهلال والقنوات الناقلة كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي
يترقب عشاق بطولة دوري يلو، مباراة الأهلي والفيصلي التي تُقام غدًا السبت، وذلك في الجولة الـ26 من البطولة والمؤجلة بين الفريقين.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وتُنقل عبر “القناة الرياضية السعودية”.
وقبل إقامة المباراة، يتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 58 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.
وكان الأهلي تفوق على فريق العين بهدف دون رد في الجولة الـ28 من البطولة، يوم الاثنين الماضي، بينما فاز الفيصلي على العربي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في الجولة الـ28.
يذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الفيصلي يوم 18 مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب إقامة سباقات الفورمولا وان في جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الماضي.