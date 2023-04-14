Icon

موعد مباراة الأهلي والفيصلي Icon اكتشاف مباراة كرة قدم تعود لقبل 1200 عام Icon ثمانينية أمريكية تنجح في السطو على بنك للمرة الثالثة Icon طارق النوفل: لا أرغب في الترشح لرئاسة نادي الشباب Icon آلام في الصدر تُجبر حارس يوفنتوس على البكاء Icon المناطق الاقتصادية ترسخ المكانة الاقتصادية للسعودية في العالم Icon Man utd يقع في نفس فخ تشيلسي بعد مباراة إشبيلية Icon طفل صيني قطع 130 كيلومترًا ليشكو والدته لجدته Icon موعد مباراة الباطن ضد الهلال والقنوات الناقلة Icon كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة دوري يلو

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ صباحاً
موعد مباراة الأهلي والفيصلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق بطولة دوري يلو، مباراة الأهلي والفيصلي التي تُقام غدًا السبت، وذلك في الجولة الـ26 من البطولة والمؤجلة بين الفريقين.

الأهلي والفيصلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وتُنقل عبر “القناة الرياضية السعودية”.

وقبل إقامة المباراة، يتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 58 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وكان الأهلي تفوق على فريق العين بهدف دون رد في الجولة الـ28 من البطولة، يوم الاثنين الماضي، بينما فاز الفيصلي على العربي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في الجولة الـ28.

هيثم عسيري - الأهلي والفيصلي - دوري يلو

سبب التأجيل

يذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الفيصلي يوم 18 مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب إقامة سباقات الفورمولا وان في جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة
العالم

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ...

العالم
كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة
العالم

كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة

العالم
الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
آخر الاخبار

الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر

آخر الاخبار
سطو مسلح في لبنان بوضح النهار
حصاد اليوم

سطو مسلح في لبنان بوضح النهار

حصاد اليوم
النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء
الرياضة

النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع...

الرياضة
مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين في حي بدر
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين...

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق...

العالم
مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية
السعودية اليوم

مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية

السعودية اليوم