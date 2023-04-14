موعد مباراة الأهلي والفيصلي

يترقب عشاق بطولة دوري يلو، مباراة الأهلي والفيصلي التي تُقام غدًا السبت، وذلك في الجولة الـ26 من البطولة والمؤجلة بين الفريقين.

الأهلي والفيصلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وتُنقل عبر “القناة الرياضية السعودية”.

وقبل إقامة المباراة، يتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 58 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وكان الأهلي تفوق على فريق العين بهدف دون رد في الجولة الـ28 من البطولة، يوم الاثنين الماضي، بينما فاز الفيصلي على العربي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في الجولة الـ28.

سبب التأجيل

يذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الفيصلي يوم 18 مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب إقامة سباقات الفورمولا وان في جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الماضي.