موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير مواجهة الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، لحصد الثلاث نقاط.

مواجهة الاتحاد والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والشباب عند الساعة 9:30 مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ويتم إذاعة مباراة الاتحاد والشباب التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عبر قنوات SSC، وشاهد VIP.

الفريقان بدوري روشن

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز، لزيادة الفارق مع المنافسين والاقتراب من حصد اللقب، كما يرغب اللاعبون في مصالحة الجماهير بعد توديع كأس الملك من الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الأخيرة بدوري روشن السعودي، والفوز غدًا، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف الصدارة.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.