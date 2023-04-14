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اليوم في الجولة الـ24 بدوري روشن

موعد مباراة الباطن ضد الهلال والقنوات الناقلة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
موعد مباراة الباطن ضد الهلال والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباراة الباطن ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن كما تُنقل عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

الباطن ضد الهلال بالدور الأول

وكان الهلال فاز على الباطن في لقاء الذهاب يوم 16 ديسمبر الماضي بثلاثية لهدف، في مباراة أُقيمت في الجولة التاسعة، حيث سجل لـ أزرق الرياض كل من جانج هيون سو وأوديون إيجالو وأندري كاريلو، بينما سجل نادي الباطن هدفه الوحيد عبر اللاعب يوسف فواز.

الهلال والباطن - دوري روشن - محمد كنو

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال، مساء أمس الخميس، عن عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات أزرق الرياض الجماعية، بعد غيابهما فترة طويلة بسبب الإصابة وذلك قبل مواجهة الباطن اليوم.

 

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