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في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة البايرن ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
موعد مباراة البايرن ضد مان سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء غدٍ الأربعاء، مباراة البايرن ضد مان سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البايرن ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة البايرن ضد مان سيتي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة غدًا، على ملعب اليانز آرينا معقل بايرن ميونخ في ألمانيا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4K HDR, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORTS UNO ITALIA, RMC SPORT 1.

ليروى ساني بعد اعتداء ماني عليه
ليروى ساني بعد اعتداء ماني عليه

ماني يعتدي على ساني

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ وهو في عمليات الإحماء قبل مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني السبت الماضي، حيث ظهر على فمه آثار اعتداء زميله السنغالي ساديو ماني بالضرب عليه.

وقبل مباراة الغد بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وظهرت شفاه ليروى ساني متورمة بعد اعتداء ماني عليه، حيث قررت إدارة البايرن إيقاف ساديو ماني عن المشاركة في مباريات الفريق حتى إشعار آخر بعد ما بدر منه تجاه ساني.

البايرن ضد مان سيتي - بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن ماني قرر الاعتداء بالضرب في وجه ساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي.

البايرن ضد مان سيتي - بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

 

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