موعد مباراة الشباب والقوة الجوية والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، في ظل المنافسة القوية بينهما لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الشباب والقوة الجوية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والقوة الجوية، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسيتم نقل مباراة الشباب والقوية الجوية التي ستُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عبر قنوات SSC، الكأس القطرية وأبو ظبي الرياضية.

الفريقان يسعيان للفوز

ويطمح الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية لمواصلة مشواره وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري التالي.

وكانت مباراة الذهاب بين القوة الجوية العراقي والشباب التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم كرار نبيل عند الدقيقة 38، وسجل بوندبيزا التعادل في الشوط الثاني.