موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة

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تترقب الجماهير مباراة الشباب والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
وتُقام مباراة الشباب والهلال عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُذاع مباراة الشباب والهلال المرتقبة عبر قنوات SSC، وذلك بالإضافة إلى خدمة شاهد VIP، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز ضد الهلال، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الشباب، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.