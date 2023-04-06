موعد مباراة الفتح والخليج والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، اليوم الخميس، مع نظيره نادي الخليج، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 22 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد الخليج

وتبدأ المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية وتُنقل عبر قناة SSC ومنصة Shahid Vip.

ترتيب دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.