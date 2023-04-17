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في الجولة الـ25 من دوري روشن

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ صباحاً
موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والنصر غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD ومنصة شاهد.

مباراة الهلال والنصر - دوري روشن

الهلال والنصر

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2 يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل لـ الهلال كل من سالم الدوسري وأودسون إيجالو، بينما سجل لـ النصر كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

وقبل ديربي الهلال والنصر الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

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