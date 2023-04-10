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في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ صباحاً
موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة برشلونة وجيرونا مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل البارشا.

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , DAZN LIGA , LA LIGA TV BAR.

برشلونة في الصدارة

وقبل مباراة اليوم، يتواجد البارشا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد نادي جيرونا في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة في جدول الترتيب.

وكانت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني انطلقت الجمعة الماضية بتعادل بين إشبيلية وسيلتا فيجو بنتيجة 2-2.

برشلونة ضد جيرونا

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز أوساسونا على إلتشي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز أتلتيك بيلباو على إسبانيول بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال سوسيداد على خيتافي بنتيجة هدفين دون رد، وخسر ريال مدريد أمام فياريال بثلاثية مقابل هدفين.

بينما في مباريات أمس، تعادل بلد الوليد مع ريال مايوركا بنتيجة 3/ 3، وفاز قاديش على ريال بيتيس بثنائية دون رد، وفاز ألميريا على فالنسيا بنتيجة هدفين لهدف، أما نادي أتلتيكو مدريد ففاز على رايو فاليكانو بهدفين لهدف.

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