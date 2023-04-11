موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقناة الناقلة

سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مضيفه خيتافي مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب ” كولسيوم ألفونسو بيريز” معقل فريق خيتافي وتُنقل عبر قناة Bein Sports Connect.

وكان نادي خيتافي خسر في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني أمام نادي ريال سوسيداد بهدفين دون رد، حيث أُقيمت المباراة يوم السبت الماضي، بينما تعادل برشلونة أمس وبدون أهداف مع نادي جيرونا في الجولة الـ28.

برشلونة في الصدارة

ويتواجد البارشا في صدارة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد نادي خيتافي في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من الجمعة الماضية بتعادل بين إشبيلية وسيلتا فيجو بنتيجة هدفين لكل فريق.

مباريات الجولة الـ28

وفي مباريات السبت الماضي، فاز أوساسونا على إلتشي بهدفين لهدف، وفاز أتلتيك بيلباو على إسبانيول بهدفين لهدف، أما ريال سوسيداد ففاز على خيتافي بهدفين دون رد، أما نادي فياريال ففاز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات أول أمس الأحد ” تعادل بلد الوليد مع ريال مايوركا بثلاثية لكل فريق، وفاز قاديش على ريال بيتيس بهدفين دون رد، بينما فاز ألميريا على فالنسيا بثنائية مقابل هدف، وفاز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بهدفين لهدف”.

وبالأمس تعادل برشلونة مع جيرونا بدون أهداف.