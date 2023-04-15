موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا مباراة خيتافي ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتُقام المباراة غدًا في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” كولسيوم ألفونسو بيريز” معقل نادي خيتافي، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , S SPORT 1 HD , SUPER SPORT LA LIGA HD , DAZN LA LIGA, MAX SPORT 4 HD.

خيتافي ضد برشلونة

وقبل مباراة الغد، يتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، أما خيتافي فمتواجد في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، انطلقت أمس الجمعة بفوز رايو فاليكانو على أوساسونا بهدفين لهدف، بينما تُقام اليوم 4 مباريات في الدوري الإسباني وهم ” فياريال ضد بلد الوليد، ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس ضد إسبانيول، ريال مدريد وقاديش”.

مباريات الغد

ومع مباراة خيتافي ضد برشلونة، تُقام غدًا 3 مباريات في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني وهم ” جيرونا ضد إلتشي، أتلتيكو مدريد ضد ألميريا، فالنسيا ضد إشبيلية”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ29، بعد غدًا الاثنين بلقاء بين سيلتا فيجو وريال مايوركا.