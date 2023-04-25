موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية غدًا مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة حيث تُقام ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” تيريزا ريفيرو” معقل نادي رايو فاليكانو، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 FR , LA LIGA TV BAR , NOVA SPORTS 1 HD , BEIN SPORTS CONNECT, PREMIER SPORTS 2 HD.
وقبل مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة، يتواجد برشلونة في المركز الأول برصيد 76 نقطة، أما رايو فاليكانو ففي المركز التاسع برصيد 40 نقطة.
وكان برشلونة انتصر أول أمس الأحد على نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب الإسباني فيران توريس هدف الفوز للبارشا في الجولة الثلاثين، بينما خسر فريق رايو فاليكانو في الجولة ذاتها أمام نادي ريال سوسيداد بهدفين لهدف مساء السبت الماضي.
جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، تنطلق بداية من اليوم بإقامة 3 مباريات وهم ” قاديش ضد أوساسونا” و ” جيرونا ضد ريال مدريد” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما تقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.