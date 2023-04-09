موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والقناة الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الاتحاد في إنجلترا، وتذاع على قناة BEIN SPORTS 1 HD Premium.
وكان مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 19 إبريل الجاري بين الفريقين في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.
ومن المقرر أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.