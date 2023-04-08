موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي إيفرتون بثنائية دون رد في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباراة مان يونايتد ضد إشبيلية في ملعب ” أولد ترافورد” في إنجلترا مساء الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان مان يونايتد تأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة اليورباليج، على حساب فريق ريال بيتيس الإسباني، بينما تأهل إشبيلية على حساب فريق فنربخشة التركي.

مانشستر يونايتد يفوز

وفي مباراة إيفرتون اليوم، فاز اليونايتد بثنائية حيث بدأت المباراة بشكل سريع، وكاد أن يسجل سابيتزر لاعب اليونايتد الهدف الأول عند الدقيقة الثالثة، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع كين.

وواصل اليونايتد الضغط، وانفرد ماركوس راشفورد بالمرمى عند الدقيقة الثامنة، إلا أن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لتسديدته، ورد إيفرتون بركلة حرة؛ نفذها جراي على رأس أونانا، ولكن ذهبت بعيدًا.

ومرت تسديدة أنتوني بجوار القائم عند الدقيقة 12، وتصدى بيكفورد لمحاولة خطيرة عند الدقيقة 23، قبل أن يبعد كرة من راشفورد عند الدقيقة 29، ونجح سكوت ماكتوميناي في هز الشباك عند الدقيقة 36 بعد تمريرة من سانشو.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر إيفرتون بشكل أفضل، قبل أن يتصدى بيكفورد لرأسية من فرنانديز عند الدقيقة 67، ونجح البديل أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بعد تمريرة من راشفورد.

اليونايتد رابع الترتيب

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.