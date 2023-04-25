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في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول والقنوات الناقلة

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
موعد مباراة وست هام ضد ليفربول والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مساء غدٍ، مباراة وست هام ضد ليفربول في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وست هام ضد ليفربول

وتبدأ المباراة غدًا في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM, BT SPORT 2 HD , BEIN SPORT CONNECT.

وقبل مباراة الغد، يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 50 نقطة، أما فريق وست هام فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم الثلاثاء، بـ 3 مباريات وهي: “وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس” و”أستون فيلا ضد فولهام” و”ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي”.

محمد صلاح - وست هام ضد ليفربول

مباريات الغد

بينما غدًا تقام مباريات “نوتنجهام فورست ضد برايتون” و”تشيلسي ضد برينتفورد” و”وست هام ضد ليفربول” و”مانشستر سيتي ضد آرسنال”.

وست هام ضد ليفربول - فيرجيل فان دايك

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