موعد مباراة Manchester united ضد نوتنجهام فورست

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي Manchester united لمواجهة نادي نوتنجهام فورست بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

وتُقام المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سيتي جراوند” معقل نادي نوتنجهام.

Manchester united رابع ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليًّا في المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، أما نادي نوتنجهام فيتواجد في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد تعادل مع فريق إشبيلية الإسباني أمس بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

اليونايتد يتعادل أمام إشبيلية

وكان اليونايتد سجل هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إشبيلية في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في إسبانيا مساء الخميس المقبل.