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موعد مباراتي إنتر وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
موعد مباراتي إنتر وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية والأوروبية ديربي الغضب المنتظر بين فريقي إنتر ميلان وجاره ميلان في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستقام مباراة الذهاب في دور نصف النهائي من دوري الأبطال يوم 9 مايو المقبل في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، حيث ستكون المباراة الأولى مباراة ميلان وتقام على ملعب السان سيرو.

أما مباراة العودة فسوف تقام على ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل إنتر ميلان يوم 17 مايو في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

تاريخ المواجهات الأوروبية

وسبق لـ ميلان أن لعب مع جاره مرتين في دوري أبطال أوروبا وكانت في موسم 2004/ 2005 في دور الثمانية، حيث فاز ميلان ذهابًا بثلاثية دون رد، وفي مباراة الإياب فاز ميلان بهدف دون رد.

إنتر ضد ميلان - إنتر ميلان وميلان

فوز لـ إنتر وآخر لـ ميلان

وفي الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان على ميلان في الجولة الـ21 بهدف دون رد، بينما في مباراة الجولة الخامسة بين الفريقين فاز ميلان بثلاثية مقابل هدفين.

وكان ميلان صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق نابولي الإيطالي بنتيجة 2/ 1 من مجموع المباراتين، بينما صعد الإنتر على حساب بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5/ 3 من مجموع المباراتين.

وسيواجه المتأهل من مباراة ميلان وجاره، المتأهل من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يُقام 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

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