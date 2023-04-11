موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء بإقامة مباراتين في ذهاب المرحلة وذلك ضمن منافسات موسم 2022/2023.

مباراتا الأربعاء

المباراة الأولى ستكون بين فريقي ميلان الإيطالي ومواطنه نابولي حيث تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سان سيرو” في مدينة ميلانو وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM, SPORT 1 HUNGARY, BEIN SPORTS 1 FR , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT AUSTRIA 3 HD.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وتنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT1 , VTM 2 HD , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

وتُقام اليوم مباراتين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُلعب مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

أما مباراة بنفيكا ضد فريق إنتر ميلان فسوف تُقام على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.