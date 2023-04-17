موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تعود مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بداية من غد الثلاثاء بإقامة مباراتين من العيار الثقيل.

مباراتا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

وتقام غدًا مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا وتُنقل عبر قنوات BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , RMC SPORT 1.

أما المباراة الثانية فسوف تكون مباراة نابولي الإيطالي ضد مواطنه ميلان حيث تُقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BT SPORT 2 HD , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي انتهت بفوز الأول في إسبانيا بثنائية دون رد، بينما فاز ميلان في الذهاب على نابولي بهدف دون رد في السان سيرو.