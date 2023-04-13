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تُقام مباراة في الجولة الـ22 وأخرى في الجولة الـ24

موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ صباحاً
موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تعود منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة مباراتين حيث يقام لقاء في الجولة الـ22 ولقاء آخر في افتتاحية مباريات الجولة الـ24.

وسيكون اللقاء الأول بين فريقي الاتفاق والفيحاء في الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين، حيث تقام المباراة في العاشرة مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الهلال والباطن في الجولة الـ24 وتنطلق في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

الاتفاق والفيحاء

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراتي الجمعة، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 27 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.

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