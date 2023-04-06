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تنطلق بداية من الغد الجمعة

موعد مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
موعد مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بداية من غدٍ الجمعة.

توقيت مباريات الجولة الـ28 بـ الدوري الإسباني

ويلعب غدًا إشبيلية ضد سيلتا فيجو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

وبعد غدٍ السبت، تُقام مباريات ” أوساسونا ضد إلتشي في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، إسبانيول ضد أتلتيك بيلباو في تمام الخامسة والربع مساءً، ريال سوسيداد ضد خيتافي في السابعة والنصف مساءً، ريال مدريد ضد فياريال في العاشرة مساءً”.

ريال مدريد ضد إلتشي - الريال ضد إلتشي _ ترتيب الدوري الإسباني - أسينسيو

وفي يوم الأحد المقبل تُقام مباريات ” بلد الوليد ضد ريال مايوركا في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، ريال بيتيس ضد قاديش في الخامسة والربع مساءً، ألميريا ضد فالنسيا في السابعة والنصف مساءً، رايو فاليكانو ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة”.

برشلونة يختتم مباريات الجولة 

وفي يوم الاثنين المقبل تُختتم مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني بلقاء برشلونة وجيرونا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

فياريال ضد برشلونة

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