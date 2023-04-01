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ضمن منافسات الجولة الـ29

موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز
المواطن - محمد سمعه

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تعود مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، اليوم السبت بإقامة 7 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ29، حيث تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي نفس الجولة تُقام 5 مباريات اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وهم “آرسنال ضد ليدز يونايتد، كريستال بالاس ضد ليستر سيتي، نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون، بورنموث ضد فولهام، برايتون ضد برينتفورد”.

أما مباراة تشيلسي وأستون فيلا فسوف تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ليفربول ومانشستر سيتي - كأس الرابطة

وتُستكمل مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأحد بإقامة مباراة ويست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، ومباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ29 بعد غدٍ الاثنين، بإقامة مباراة توتنهام ضد إيفرتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويترقب الجميع مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , SUPER SPORT PREMIERLEAGUE.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وكان ليفربول هزم مانشستر سيتي بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي يوم 16 أكتوبر الماضي بهدف دون رد، سجله اللاعب المصري محمد صلاح.

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