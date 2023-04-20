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بعد معرفة الفرق المتأهلة

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بعد ختام مباريات دور الثمانية أمس الأربعاء.

وسيلعب ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دور نصف النهائي، بينما يواجه ميلان جاره إنتر ميلان في المباراة الثانية في دور الـ4.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وسيلعب مانشستر سيتي ضد الريال في ذهاب دور نصف النهائي في إسبانيا يوم 9 مايو المقبل، أما مباراة العودة تقام يوم 17 مايو في ملعب الاتحاد في إنجلترا.

أما ميلان فسيواجه الإنتر في الذهاب يوم 10 مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة يوم 16 مايو المقبل.

وكان ميلان تأهل لدور نصف النهائي على حساب نابولي الإيطالي، الإنتر صعد على حساب بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي صعد على حساب بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد صعد على حساب تشيلسي الإنجليزي.

إنتر ضد ميلان - إنتر ميلان وميلان

وقبل انطلاق مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سبق لـ ميلان أن لعب مع جاره مرتين في دوري أبطال أوروبا وكانت في موسم 2004/ 2005 في دور الثمانية، حيث فاز ميلان ذهابًا بثلاثية دون رد، وفي مباراة الإياب فاز ميلان بهدف دون رد.

وفي الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان على ميلان في الجولة الـ21 بهدف دون رد، بينما في مباراة الجولة الخامسة بين الفريقين فاز ميلان بثلاثية مقابل هدفين.

أما مان سيتي فسبق له مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز السيتي ذهابًا في إنجلترا برباعية مقابل 3 أهداف، وفي لقاء الإياب فاز ريال مدريد في إسبانيا بثلاثية مقابل هدف ليصعد الريال آنذاك لمواجهة ليفربول الإنجليزي في النهائي يوم 28 مايو الماضي.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

 

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