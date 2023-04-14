موقف كريم بنزيما ومودريتش من العروض السعودية

حسم ثنائي فريق ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش موقفهما من الانتقال لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

عروض سعودية للثنائي

وينتهي عقد كريم بنزيما ومودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم مصيرهما حتى الآن.

وارتبط اسم بنزيما خلال الفترة الماضية بـ3 أندية سعودية، وهي؛ الاتحاد، الهلال والشباب، فيما أشارت تقارير إلى احتمالية انتقال مودريتش إلى النصر.

موقف كريم بنزيما ومودريتش

وأكد رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، أن كريم بنزيما يُقدم عطاء كبيرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ومن الصعب رحيله عن المرينغي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف دياز: “يصعب رحيل بنزيما بعد المستوى المميز الذي يقدمه؛ وكونه عنصرًا هجوميًا فعالاً في ريال مدريد، وتلقى عرضًا مغريًا من السعودية ولكنه يريد البقاء لسنة أخرى وسيجدد عقده قريبًا”.

وتحدث دياز خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC عن رحيل النجم الكرواتي بعد نهاية الموسم، قائلًا: “لوكا مودريتش سيواصل مسيرته مع ريال مدريد، ولن يأتي إلى دوري روشن السعودي.