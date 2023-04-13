مياه الأمطار تدخل المنازل في حفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن منذ صباح أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة تم على إثرها تعليق الدراسة في جميع المنشآت التعليمية.
وتسببت الأمطار الغزيرة دخول المياه إلى بعض منازل المواطنين والمقيمين بعدد من الأحياء في المحافظة، مع مباشرة تلك البلاغات من الجهات المعنية.
فيما أغلق عدد كبير من المحالّ التجارية في السوق الداخلي أبوابها بعد إغلاق الشوارع المؤدية للسوق بسبب الأمطار الغزيرة.
وأغلق مرور حفر الباطن عددًا من الشوارع الرئيسية بعد ارتفاع منسوب المياه، فيما لا زالت فرق الأمانة تقوم بأعمال سحب المياه من المواقع المتضررة حتى هذه اللحظة.